شكرا لقرائتكم خبر عن لو عينك تعبتك اعرف إزاى تعالجها وأنت في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب واحمرار وألم جميعها من المشاكل التى قد تتعرض لها العين سواء بسبب الجلوس المستمر أمام شاشة الكمبويتر والموبايل أو بسبب دخول الغبار والاتربة بها، وفى ظل انتشار فيروس كورونا وعدم الذهاب للمستشفى يقدم الخليج 365 بعض الطرق المنزلية التى تساعدك فى علاج مشاكل العين والالتهابات حسب ما ذكره موقع discovericl وهى:

غسل العين بالماء البارد

غسل العين بالمياه الباردة أو وضع مكعبات الثلج فى منشفة قطنية ووضعها على العين من الطرق التى تساعد على تخفيف الالتهاب والألم.

استخدم الأطعمة المجمدة

إذا لم تتمكن من الوصول إلى مكعبات الثلج ، فإن استخدام المواد الغذائية المجمدة الملفوفة بقطعة قماش نظيفة سيؤدي الغرض أيضًا.

تطبيق شرائح الخيار

انقع شرائح الخيار في ماء بارد مثلج لمدة 10 دقائق ثم ضعها على جفنك المغلق لشفاء أي ألم أو تهيج في عينيك.

استخدام ماء الورد

اغمس قطعة من القطن النظيف في ماء الورد ثم داعب القطن برفق على الجفون المغلقة، يمكنك حتى استخدام بضع قطرات من ماء الورد في عينيك.

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البكاء

البكاء يساعد على تليين العينين ويزيل الشوائب من العينين،ومن الممكن ان تضيف ملح الطعام إلى جالون من الماء المقطر لإنشاء محلول ملحي خاص بك، استخدم قطارة لوضع هذا المحلول في عينيك.

استخدم الملاعق المبردة

خذ أربع ملاعق معدنية على الأقل وضعها في كوب من الماء البارد بشكل فردي، بمجرد أن تبرد الملاعق ، ضعها على عينيك. عندما تبدأ الملعقة بفقدان البرودة ، بدّلها بملعقة أخرى مبردة.

ضع أكياس الشاي

تحتوي أوراق الشاي على بيوفلافونويدز ، التي تساعد في مكافحة البكتيريا والالتهابات المختلفة، يمكنك وضع أكياس شاي سوداء أو خضراء على عينيك لعدة دقائق للمساعدة في تقليل الالتهاب.

محلول الحليب والعسل

يمكن استخدام مزيج من الحليب الدافئ والعسل كقطرة للعين لتخفيف آلام العيون بمساعدة قطارة ، ضع هذا المحلول في عينيك.

استخدم قطع البطاطس

يمكن أن يساعد وضع قطعة من البطاطس المبشورة على عينيك في تقليل أي نوع من التهاب العين، ضع قطع البطاطس على عينيك لمدة 15 دقيقة وكرر هذه العملية لمدة ثلاث ليال على الأقل.