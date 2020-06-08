شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التسمم الغذائى؟.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه يمكننا تصنيف الإسهال في فئات مختلفة، والتسمم الغذائي واحد منهم هل تعلم أن التسمم الغذائي هو مثل هذا المرض الذي يصيب ما يقرب من الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

يحدث التسمم الغذائي في المقام الأول بسبب استهلاك الأغذية والمياه الملوثة وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، ومن ثم عندما نتحدث عن سلامة الغذاء ، ينصب التركيز كله على الحاجة إلى الحفاظ على معايير محددة للنظافة لتجنب الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه. أعراض التسمم الغذائى قد يبدو أن التسمم الغذائي هو مرض منتشر، ولكن هذا إلى جانب مشاكل صحية أخرى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، وبعض الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي تشمل :

-ألم في البطن

-إسهال

-فقدان مفاجئ للشهية مع حمى خفيفة

-الضعف والصداع

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من التسمم الغذائي من الأعراض في غضون ساعات قليلة من تناول الطعام، وقد يكون الوقت للعلامات أطول أو أقصر، اعتمادًا على سبب التسمم الغذائي، كما قيل من قبل ، يمكن أن يكون التسمم الغذائي مهددًا للحياة، تشمل أعراض هذا:

-حمى أكثر من 101.5 درجة فهرنهايت

-الإسهال لأكثر من 3 أيام

Advertisements

-الجفاف الشديد وحتى جفاف الفم

-دم في البول

ووفقًا لمايو كلينك ، فإن الرضع والنساء الحوامل وكبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي لأن لديهم جهاز مناعة هش بسبب التغيرات المختلفة في نظام التمثيل الغذائي.



تشخيص وعلاج التسمم الغذائي تشخيص وعلاج التسمم الغذائي يتم تشخيص التسمم الغذائي سريريًا ، وفي معظم الحالات ، لا يتم إجراء اختبارات، ويمكن إجراء الاختبارات للأشخاص الذين يعانون من أعراض أو مضاعفات شديدة بسبب التسمم الغذائي، علاوة على ذلك ، يتأثر علاج التسمم الغذائي بسبب المرض وشدة الأعراض، فإذا كانت الأعراض خفيفة إلى معتدلة ، يمكن علاجها في المنزل برعاية داعمة مثل السوائل وأدوية الحمى والقيء، ويتحسن معظم الأشخاص الذين يعانون من التسمم الغذائي من خلال الرعاية الذاتية والعلاج في غضون أيام قليلة في المنزل ، وقد لا يحتاجون حتى إلى زيارة الطبيب. نصائح النظام الغذائي لدى حدوث التسمم الغذائي نصائح النظام الغذائي لدى حدوث التسمم الغذائي

عادة لا تكون المضادات الحيوية مطلوبة في معظم حالات التسمم الغذائي، ويمكن وصف المضادات الحيوية إذا كانت الأعراض (الإسهال والقيء) هي السبب البكتيري الشديد أو المحدد بشكل خاص.

إذا كنت حاملاً ، فقد يصف الطبيب علاجًا فوريًا بالمضادات الحيوية للمساعدة على منع العدوى من التأثير على الطفل، وتشمل الأدوية الأخرى التي قد يصفها لك الطبيب مسكنات للأدوية ومسكنات الحمى وربما أدوية لوقف القيء.