شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف أعراض جلدية مرتبطة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن وجود أمراض جلدية قد تترافق مع الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى أعراض كورونا المعروفة كارتفاع الحرارة والسعال.

وأوضحت دراسة أجريت في إسبانيا مؤخرا أن الأعراض الجلدية التي قد تكون مصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، تمثل فيما يلي، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية، قد تظهر في شكل بثور أو مناطق وردية على الجلد.

وتشمل الأعراض الجلدية أيضا المصاحبة لفيروس كورونا “ظهور نتوءات حمراء صغيرة على الجسم، وقرحة في أصابع القدمين يصاحبها الشعور بالحكة”.

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وينصح خبراء الصحة عادة باتباع وسائل الوقاية والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات بانتظام عند الخروج، وتجنب التجمعات، والالتزام بمسافة التباعد بين الشخص والآخرين لاسيما في المتاجر والأسواق والمولات.