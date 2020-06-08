هل يمكن لشخص واحد فقط نقل COVID-19 للعشرات فى ساعات قليلة؟

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ففي شيكاغو ، إلينوي ، تم ربط 16 حالة مؤكدة أو محتملة تم ربط بفيروس COVID-19 خلال حضور جنازة وحفلة عيد ميلاد حضرها لرجل، وكان لديه أعراض تنفسية خفيفة في ذلك الوقت ، وظهر في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.
جوزيف خبازا ، أخصائي أمراض الرئة والعناية الحرجة في مركز إنديبندنس لصحة الأسرة في إنديبندنس في كليفلاند كلينك: قال "إذا كان هناك مفرط فائق للأعراض أو حتى بدون أعراض في أحد هذه الأنواع من التجمعات ، فإن هذا الفيروس سينتشر إلى أشخاص آخرين".
وتابع: "سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا ، فإنهم قادرون بعد ذلك على نشر الفيروس إلى أشخاص آخرين أكثر عرضة للخطر في حياتهم مثل الآباء والأجداد أو أي مجموعة سكانية عالية الخطورة".
عوامل معينة تزيد من المخاطرووفقا للدراسات يبدو أن كورونا المستجد - CoV-2 أكثر احتمالا للانتشار في ظروف معينة، على سبيل المثال ، يبدو أن الأحداث أو التجمعات التي تجري في الداخل تشكل مخاطر أكبر من الأحداث الخارجية.
فالتجمعات التي يجلس فيها الناس أو يقفون بالقرب من بعضها، تبدو أيضا أكثر خطورة من تلك التي يحافظ فيها الناس على بعدهم عن بعضهم البعض.
ويمكن أيضًا تسهيل انتقال الفيروس عبر الهواء من خلال بعض الأنشطة ، بما في ذلك التحدث والصراخ والغناء. مقارنة بالتنفس بمفرده ، تنتج هذه الأصوات المزيد من اللعاب المتطايرة.
بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس إذا لمسوا نفس الأسطح أو العناصر ، مثل أدوات العرض المشتركة في وعاء. إذا لمس الشخص المصاب بالفيروس عنصرًا ، فإنه يمكن أن ينتقل الفيروس بين الأسطح والأشياء واليدين.
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