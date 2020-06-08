شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب وأعراض هشاشة العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطور هشاشة العظام عندما تنخفض كثافة العظام في جسم الإنسان، حيث يعيد الجسم امتصاص المزيد من أنسجة العظام وينتج أقل لاستبدالها، في الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، تصبح العظام مسامية وأضعف، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، خاصة في الورك والفقرات الشوكية وبعض المفاصل الطرفية، مثل الرسغين، في هذا التقرير نتعرف على أسباب واعراض هشاشة العظام، وفقا لموقع medicalnewstoday.

أعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام هي:

قد يكون كسر العظام بعد السقوط برفق علامة على هشاشة العظام.

يتطور مرض هشاشة العظام ببطء ، وقد لا يعرف الشخص أنه مصاب به حتى يعاني من كسر أو كسر بعد حادثة بسيطة، مثل السقوط.

حتى السعال أو العطس يمكن أن يتسبب في كسر عظام هشاشة العظام.

غالبًا ما تحدث الاستراحات في الورك أو الرسغين أو الفقرات الشوكية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

إذا حدث كسر في فقرات العمود الفقري يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الوضع والانحناء وانحناء العمود الفقري.

قد يلاحظ الناس أيضًا انخفاضًا في الطول أو قد لا تناسب ملابسهم.

يمكن أن يشير الانزعاج الشديد في أي من الأماكن الشائعة لتلف العظام إلى كسر غير متوقع أو غير معروف.

يجب على الأشخاص طلب التقييم الطبي بمجرد ملاحظة هذا النوع من الألم.

أسباب هشاشة العظام وعوامل الخطر

حدد الأطباء العديد من عوامل الخطر لهشاشة العظام بعضها قابل للتعديل، ولكن لا يمكن تعديل الأسباب الأخرى.

يمتص الجسم باستمرار أنسجة العظام القديمة ويولد عظام جديدة للحفاظ على كثافة العظام وقوتها وسلامتها الهيكلية.

تبلغ كثافة العظام ذروتها عندما يكون الشخص في أواخر العشرينيات، ويبدأ في الضعف عند حوالي 35 عامًا من العمر، عندما يكبر الشخص ، ينكسر العظم بشكل أسرع وقد تتطور هشاشة العظام إذا حدث هذا الانهيار بشكل مفرط.

يمكن أن يؤثر على كل من الذكور والإناث، ولكن من المرجح أن يحدث في النساء بعد انقطاع الطمث بسبب الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين عادة يحمي الإستروجين النساء من هشاشة العظام.

وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ، تشمل عوامل الخطر غير القابلة للتعديل:

-العمر: تزداد المخاطر بعد منتصف الثلاثينيات وخاصة بعد انقطاع الطمث.

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-انخفاض هرمونات الجنس: يبدو أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يجعل من الصعب على العظام أن تتجدد.

-العرق: الأشخاص البيض والآسيويون لديهم خطر أعلى من المجموعات العرقية الأخرى.

-العوامل الوراثية: وجود شخص قريب من الأسرة مع تشخيص لكسر الورك أو هشاشة العظام يجعل هشاشة العظام أكثر احتمالا.

-تاريخ الكسر: من المرجح أن يصاب به شخص ما يزيد عن 50 عامًا مصابًا بكسور سابقة بعد إصابة بسيطة.

-اختيارات النظام الغذائي ونمط الحياة.

تشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل ما يلي:

-الخمول

-تساعد تمارين تحمل الوزن على منع هشاشة العظام يضع ضغطًا مضبوطًا على العظام ، مما يشجع على نمو العظام.

-الأدوية والظروف الصحية

قد يزيد تناول بعض الأدوية من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تسبب بعض الأمراض أو الأدوية تغيرات في مستويات الهرمون ، وتقلل بعض الأدوية كتلة العظام.

تشمل الأمراض التي تؤثر على مستويات الهرمون فرط نشاط الغدة الدرقية وفرط نشاط جارات الدرق ومتلازمة كوشينج.

تشمل الحالات الطبية التي تزيد من المخاطر ما يلي:

-بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق

-متلازمة كوشينج ، اضطراب الغدة الكظرية

-اضطرابات الغدة النخامية

-فرط نشاط الغدة الدرقية

-نقص الأستروجين أو هرمون التستوستيرون

-مشاكل في امتصاص المعادن ، مثل الداء البطني