شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 5 عوامل وراء الشعور ببرودة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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حذر الدكتور فيصل الصفي، استشاري أمراض الباطنة، من إهمال بعض الأعراض والتي قد تتسبب في الشعور ببرودة الجسم، مثل نقص الجديد وفيتامين بي 12 أو هبوط السكري.

وأوضح “الصفي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أن البرودة، قد تكون طبيعة في الجسم”، مضيفا أن من أسباب الشعور ببرودة الجسم الدائمة، خمول الغدة الدرقية، ونقص الحديد وفيتامين بي ١٢، الجفاف ونقص السوائل”، مضيفا أن الإناث بصورة عامة يحسون بالبرودة أكثر من الرجال.

ونصح الصفي بتجنب بعض العادات السلبية التي قد تسبب تضرر الصحة والشعور بالبرودة مثل السهر، كما نصح بمراقبة السكر، والحذر من هبوط نسبة السكر في الجسم.