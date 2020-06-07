داوود عبدالرؤوف - الخليج 365 - القدس المحتلةالإثنين 2020/6/8 01:02 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17863 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 298 حالة .
وأوضحت أن 27 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و39 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
وبحسب "الصحة الإسرائيلية" فإن 23 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
ولفتت إلى أن 15091 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2474 حالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها مارس الماضي مع بدء انتشار الفيروس في إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 وفيات و94 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.