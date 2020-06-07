3 وفيات و94 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17863 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 298 حالة .

وأوضحت أن 27 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و39 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

Advertisements

وبحسب "الصحة الإسرائيلية" فإن 23 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت إلى أن 15091 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2474 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها مارس الماضي مع بدء انتشار الفيروس في إسرائيل.