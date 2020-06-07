إنفوجراف.. 9 خطوات لتنظيف اليدين من الجراثيم والفيروسات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/6/8 12:21 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/8 12:21 ص بتوقيت أبوظبي

يعد تنظيف اليدين من أبرز خطوات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولذلك توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. ويُنصح لتجنب العدوى بـ"كوفيد- 19" بمراعاة غسل اليدين جيدا وباستمرار كلما لامست أي أسطح، خاصة تلك التي يستخدمها الكثير من الأشخاص. الإنفوجراف التالي يستعرض أهم خطوات تنظيف اليدين من الجراثيم والفيروسات..



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