شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: نسبة قليلة من مصابى فيروس كورونا يطورون أجسامًا مضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الكثير من الحكومات آمالها على اختبار الأجسام المضادة لفهم عدد السكان المصابين لتوجيه تخفيف الإغلاق، ولكن البروفيسور كارول سيكورا ، مستشار منظمة الصحة العالمية ، قال إن الغالبية سيكون لهم نتائج سلبية على اختبار الأجسام المضادة ، على الرغم من أنهم مصابون بالفيروس التاجي، مما قد يساعد فى عودة الكثير إلى عملهم، ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" فليس كل من لديه الفيروس سينتج أجسامًا مضادة يمكن اكتشافها، وربما استخدم استجابة مناعية مختلفة لمهاجمة الفيروس، على سبيل المثال ، تعد الخلايا التائية من أولى خطوط الدفاع التى تعمل قبل الحاجة إلى الأجسام المضادة.



لاجسام المضادة

ووفقا للتقرير، قد تظل بعض أجزاء الاستجابة المناعية لغزا كاملا للعلماء وغير قادرين على القياس، وهذا يعني أنه قد لا يكون من الممكن أبدًا قياس حجم الوباء أو اختيار أولئك الذين أصيبوا بالتأكيد بفيروس التاجي ولديهم نوع من الحماية.

ويشير اختبار المراقبة إلى أن 8.5 %من الأشخاص في إنجلترا مصابون بالفعل بالفيروس التاجي ، بناءً على قياس الأجسام المضادة، ولكن العلماء يقولون إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير. ما هى الأجسام المضادةالأجسام المضادة هي بروتينات تتطور استجابة لممرض غريب على مدى بضعة أيام من الإصابة، يتم إنشاؤها أيضًا عند حقن اللقاح يقلد الفيروس. ما هى الأجسام المضادةالأجسام المضادة هي بروتينات تتطور استجابة لممرض غريب على مدى بضعة أيام من الإصابة، يتم إنشاؤها أيضًا عند حقن اللقاح يقلد الفيروس.

يتذكر الجهاز المناعي المستضد بحيث إذا تعرض له مرة أخرى ، فيمكنه إنتاج أجسام مضادة بشكل أسرع، وهذه الأجسام المضادة موجودة في الدم ويتم استخدام اختبارات "هل كان لديك" لتحديد الأشخاص الذين سبق لهم أن تناولوا Covid-19.

وقال البروفيسور سيكورا ، كبير الأطباء في مركز السرطان في رذرفورد هيلث ، لـ MailOnline: "إذا كان لديك أجسام مضادة ، فأنت محصن بشكل أساسي أو من بين النخبة Covid ، فأنت معفى من القواعد لأنك من المحتمل أن تكون محصنًا ، فمن غير المحتمل أن تحصل عليها مرة أخرى ، وليس من المرجح أن يمررها إلى الآخرين.

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وقال البروفيسور سيكورا إن هناك "تلميحا" إلى أن كبار السن ينتجون أجسام مضادة أكثر من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ، وأولئك الذين يعانون من مرض شديد، ولكن بخلاف ذلك ، لا يوجد شيء للتعرف عليهم.

وتأتي تعليقاته بعد البحث الذي يظهر أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من الفيروس التاجي الجديد يولدون استجابة ضعيفة من الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2، ونظر باحثون من جامعة روكفلر في مدينة نيويورك إلى عينات بلازما الدم من 149 مريضاً تم شفائهم، ولم يستخدموا اختبار الأجسام المضادة.

ووجد الباحثون أن الجهاز المناعي لكل مريض يبدو قادرًا على توليد أنواع من الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس وتثبط نشاطه ، وليس فقط بما فيه الكفاية منها.