روسيا تدخل على خط مواجهة كورونا بعقار جديد (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد). وبحسب وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، فإن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى. كانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي أول دواء روسي لمكافحة "كورونا"، وهو عقار "أفيفافير". Advertisements لمعرفة باقى التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

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