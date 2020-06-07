شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأزمات النفسية 3 مرات بالولايات المتحدة خلال وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب فيروس كورونا المستجد COVID-19 في خسائر فادحة يوما بعد الآخر في الصحة العقلية للأمريكيين ، كما أظهر استطلاع جديد على مستوى البلاد، وبشكل عام ووفقا للتقرير الموقع الأمريكى HealthDay News ، فقد تضاعف الكرب النفسي أكثر من 3 مرات بين 2018 وهذا الربيع، ومن 4٪ من البالغين الأمريكيين في 2018 إلى 14 ٪ في أبريل.

وقالت بيث مكجينتي ، الأستاذة المساعدة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور، إن النتائج التي توصلت إليها دراسة استقصائية شملت 1500 بالغ ، تشير إلى الحاجة إلى الاستعداد لموجة من الأمراض العقلية بمجرد أن ينتهى الوباء.

وقالت ماكجينتي في بيان صحفي : "من المهم بشكل خاص تحديد احتياجات علاج الأمراض العقلية وربط الناس بالخدمات، مع التركيز على المجموعات التي تعاني من ضائقة نفسية عالية بما في ذلك الشباب والبالغين في الأسر منخفضة الدخل واللاتينيين".

واستخدم المسح مقياسًا لقياس مشاعر المعاناة العاطفية بالإضافة إلى أعراض القلق والاكتئاب، ووجدت أن الشدة كانت حادة بشكل خاص بين الشباب، ووجد الباحثون أن 24٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا ، أبلغوا عن شعور بالضيق هذا الربيع ، مقارنة بـ 4٪ في 2018، كما كانت الأسر ذات الدخل المنخفض تشعر بشدة بتأثير الوباء.

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وخلص المسح إلى أن الكرب وأعراض الضيق ارتفعت من أقل من 8٪ في 2018 إلى 19٪ في المنازل ذات الدخل السنوي أقل من 35000 دولار.

وأبلغ 18 ٪ من ذوي الأصول الأسبانية عن ضائقة نفسية في عام 2020.

وقال ماكجينتي "تشير الدراسة التى نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن المحنة التي مر بها COVID-19 قد تنتقل إلى الاضطرابات النفسية طويلة الأمد التي تتطلب رعاية إكلينيكية".