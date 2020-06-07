خوارزمية جديدة باستخدام أشعة الصدر لاكتشاف كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما تعاني بعض الدول من عدم توافر مسحات الكشف عن كورونا المستجد، توصل أخصائيو الأشعة في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى إمكانية دعم قدرات الأشعة السينية على الصدر للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ووجد الباحثون أن خوارزمية التعلم العميق للكشف عن مرض السل من خلال الأشعة السينية على الصدر، يمكن أن تكون مفيدة في تحديد تشوهات الرئة المتعلقة بمرض (كوفيد –19).

وتشير النتائج، المنشورة في العدد الأخير من دورية ( تصوير الصدر)، إلى أن أنظمة التعلم العميق يمكن أن تساعد الأطباء في فرز ومعالجة المرضى المعرضين لخطر كبير، بالإضافة إلى المساعدة في التغلب على ندرة صور "كوفيد – 19" المتاحة لتطوير التعلم الآلي.

واستندت الدراسة إلى ملاحظة أن تشوهات الصدر التي تظهر في الأشعة السينية عند مرضى السل، مشابهة لما يظهر عند مرضى (كوفيد – 19).

ومع اقترح تصوير الصدر بالأشعة السينية كأداة محتملة مفيدة لتقييم مرضى كوفيد -19، خاصة في أقسام الطوارئ المنهكة ومراكز الرعاية العاجلة، افترض فريق البحث إلى أن نموذج التعلم العميق الذي تم تدريبه بالفعل لتحديد السل في الأشعة السينية يمكن أن يعمل بشكل جيد لتحديد علامات الفيروس التاجي الجديد.

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ويقول بول يي المدير المشارك لمختبر الأشعة في مجال الذكاء الإصطناعي في تقرير نشره، الجمعة، الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز: "وجدنا تعميمًا جيدًا لنموذجنا الخاص بالسل تجاه (كوفيد –19). كان هدفنا إظهار قدرة نموذج التعلم العميق الذي لم يشاهد حالة كوفيد - 19 على التعرف على هذه الحالات".

وأضاف: "نظرًا لأن (كوفيد –19) عدوى جديدة، فإن مجموعات البيانات الكبيرة غير متاحة حاليًا لتدريب نماذج التعلم العميق، وافترضنا أن صور العدوى الأخرى ذات المظاهر المماثلة لكوفيد - 19 يمكن استخدامها لتدريب النماذج القادرة على تحديد هذا المرض الجديد".

وجمع المؤلفون المشاركون في الدر اسة 88 أشعة سينية للصدر متوفرة للمرضى الذين يعانون من تشخيصات "كوفيد –19" المؤكدة، ومن أصل 88 كان النموذج قادر على تشخيص إصابة 78 منهم بشكل صحيح بمعدل نجاح 89٪.

وفي حين أن هذه النتائج مشجعة، يعترف الفريق بحدود دراستهم، لأنه النموذج ورغم تحديده للحالات الإيجابية من كوفيد -19 باستخدام الأشعة السينية، لكنه قد لا يكون قادرًا على تمييزه عن الأمراض الأخرى التي تسبب تشوهات رئوية مماثلة، ومع ذلك، لا يزال هناك ما يبرر إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال مع استمرار الوباء.

يضيف يي: "هذه النتائج هي إثبات لطريقة فحص جديدة محتملة لكوفيد -19 في الفحوصات السريرية، فنماذج التعلم العميق يمكن أن تسهل فرز أسرع في أقسام الطوارئ".