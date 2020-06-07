شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لسلامة الأغذية .. أفضل الطرق لتخزين الطعام للحفاظ على قيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلوث الغذائي مشكلة صحية خطيرة، فالأمراض التي تنقلها الأغذية تقتل الآلاف من الناس وتؤدي إلى دخول الملايين إلى المستشفيات كل عام، ومن أجل تقليل عبء الأمراض التي تنقلها الأغذية وتعزيز صحة أفضل ، نحتاج إلى ضمان حصول الجميع على أغذية آمنة ومغذية.

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم باليوم العالمي الثاني لسلامة الأغذية (WFSD) للفت الانتباه وإلهام العمل للمساعدة في منع وكشف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية، وموضوع اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2020 هو "سلامة الغذاء وأهمية الوعى للجميع"، تصفها منظمة الصحة العالمية بأنها حملة موجهة نحو العمل لتعزيز الوعي العالمي بسلامة الأغذية.



COVID-19 وسلامة الغذاء COVID-19 وسلامة الغذاء وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ووزارة الزراعة الأمريكية ، أنه لا يوجد حاليًا دليل يشير إلى أن فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن ينتقل عن طريق الأغذية. ولكن بينما ينتشر الفيروس من خلال الاتصال الوثيق أو قطرات الجهاز التنفسي، ويمكنه البقاء على الأسطح والأشياء لعدة أيام ، هناك حاجة لمراقبة ممارسات النظافة وسلامة الغذاء المناسبة.

ويجب دائمًا ضمان ممارسات سلامة الأغذية أثناء إعداد الأطعمة التي تتضمن غسل اليدين والأسطح والأواني بشكل متكرر قبل وبعد الاستخدام، وسيساعد ذلك على تقليل انتشار COVID-19.



كيف تخزن وتغسل طعامك لتنظيف الأكل كيف تخزن وتغسل طعامك لتنظيف الأكل وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يقع 600 مليون شخص كل عام فريسة للأمراض المنقولة بالغذاء في جميع أنحاء العالم، لذلك نلقى نظرة على كيفية تخزين وغسل طعامك بأمان:

1. استخدم دائمًا أواني منفصلة للأطعمة الخام والمطبوخة

من المرجح أن يحدث التلوث المتبادل في الأطعمة عندما يلامس اللحم النيء أو الدواجن أو المأكولات البحرية اللحوم المطبوخة أو أي أطعمة جاهزة للأكل، و يمكن لهذا النوع من وضع الطعام أن يسهل على مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء من اللحوم النيئة التسلل إلى الأطعمة المعدة بالفعل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي، لذلك ، يوصى دائمًا باستخدام أواني منفصلة للأطعمة النيئة والمطبوخة.

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2. استبدال أسفنج المطبخ باستمرار

أظهرت العديد من الدراسات أن الإسفنج المستخدم لغسل الأطباق هما من أكثر الأماكن خطورة حيث أنها نقاط ساخنة للجراثيم، و قد يلوثون أدواتك وطعامك بسهولة، لذلك ، تأكد من تعقيم الإسفنجات بانتظام عن طريق وضعها في الميكروويف لمدة دقيقتين على الأقل، يجب عليك أيضًا استبدالها بعد كل أسبوعين.

3. لا تستخدم الصابون أو أي منظف للأطعمة

هذه خرافة أن الصابون أو المنظفات أو أي سائل خاص مطلوب لتنظيف الفواكه والخضروات الطازجة، فقط اغسلها تحت الماء الجاري عن طريق فركها برفق، ليست هناك حاجة لاستخدام الصابون .

4. استخدم فرشاة أو إسفنجة إذا لزم الأمر

أثناء تنظيف الخضروات الجذرية مثل البطاطس أو الجزر ، يجب استخدام فرشاة الخضروات أو الإسفنج لضمان إزالة جميع الأوساخ.