شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفاته أخطر من أعراضه .. مريض بفيروس كورونا بترت ساقه بسبب جلطات دموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن فيروس كورونا من أخطر الأمراض العالمية التى هددت حياة الكثيرون بالخطر وسببت وفاة العديد من المرضى حول العالم ، لم تكن خطورته فى اعراضه المؤلمة أو الوفاة ولكن له مضاعفات أخرى على صحة الجسم حيث أصيب أحد المصابين بجلطة دموية أدت إلى بتر ساقه اليسرى.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية فأن، أنتوني إيرل ، 59 عامًا من لندن هو واحد من مرضى Covid-19 الذين يعانون من المضاعفات السيئة للمرض، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



مع زوجته

أصيب بالفيروس في شهر أبريل ودخل المستشفى بعد إصابته بالالتهاب الرئوي، ولكن تدهورت حالته وتم وضعه على جهاز التنفس وظل فى غيبوبة لمدة 5 أسابيع ، وتعرض لجلطة دموية فى ساقه اليسرى، وقد طور أيضًا تعفن الدم استجابةً للعدوى ، وهو رد فعل مفرط للمناعة مما يجعل الجلطات الدموية أكثر حدة وتفاقم الدورة الدموية.

بدأت الأنسجة في ساقه اليسرى تموت وتتعفن بعد أن تم تجويعها من الدم والأكسجين والمغذيات مما لا يترك الأطباء خيارًا سوى بترالساق، وقالت زوجته كاثرين العاملة في الرعاية الصحية لصحيفة صن : تم إدخاله إلى مستشفى الملكة إليزابيث في وولويتش لبضعة أيام قبل تدهور حالته، ولذلك كان يجب أخذه إلى العناية المركزة ووضعه في غيبوبة مستحثة طبياً لمساعدة جسده على محاربة الفيروس.

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الزوجان

"كانت إحدى الجلطات الرئيسية موجودة في ساقه اليسرى ، ولما كان ذلك مدعاة للقلق ، فقد تم نقله إلى مستشفى سانت توماس ، لقد استغرق الأمر يومين ولكن للأسف ، توقفت الجلطة في ساقه اليسرى عن إمداد الدم إلى طرفه وتم بتره في منتصف الفخذ لإنقاذ حياته.

لقد أصبح إيرل مستيقظًا الآن ، وقادرًا على الكلام ويعمل على بناء قوته ليتمكن من العودة إلى المنزل بعد محاربة الفيروس، ويقول الأطباء أن واحدًا من كل ثلاثة مرضى يصابون بمرض شديد من فيروسات تاجية يصاب بجلطات دموية خطيرة قد تسهم في موتهم.