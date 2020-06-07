وفاة أردني بكورونا عام 2014.. مسؤول رسمي يكشف مفاجأة

قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الأردنية، نذير عبيدات، أن بلاده شهدت عام 2014، حالة وفاة لمريض أصيب بفيروس جديد في ذلك الوقت يسمى "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (ميرس).



وقال "عبيدات" لإذاعة "حسنى"، الأحد، إن هذا الفيروس ظهر بعد عدة سنوات من ظهور فيروس سارس، مشيرا إلى أن كل هذه الفيروسات تنتمي إلى "عائلة كورونا".

وذكر أن الأردن سجل في ذلك الوقت عدة إصابات، وأن المصاب الذي توفي كان يعاني من مرض مناعي مزمن، مؤكدا أن الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا ميرس وليس بسبب "كوفيد 19 المستجد".

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وأكد أن حالة الوفاة نتجت فعلا عن فيروس كورونا، لكن ليس ذات الفيروس المستجد الموجود حاليا في العالم.

وأوضح عبيدات أن مرض "ميرس" ظهر أولا في الأردن وتشكلت بؤرة له، وفي ذلك الوقت لم يتم تشخيص المرض، وتم الاحتفاظ بعينات من المرضى، وبعد عدة أشهر ظهرت حالات في السعودية، وتم التعرف على أنه فيروس "ميرس" وتوفير فحص مخبري له، وبفحص العينات تبين أن الفيروس في الأردن هو نفسه الموجود في السعودية.



