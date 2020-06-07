مشروب سحري يخلصك من السيلوليت في البطن والارداف خلال أسبوعين

السيلوليت اضطراب جلدي تعاني منه نساء كثيرات: وهو عبارة عن خلايا دهنية تترسب تحت الجلد مباشرة، فتظهر على شكل انتفاخات شبيهة بقشر البرتقال على مناطق الجسم، مثل البطن والأرداف والوركين والفخدين. للتخلص من هذه المشكلة المزعجة، والتي تؤثر سلباً في مظهرك وأنوثتك، سنعرفك على مشروب سحري تحضرينه في المنزل بمكونات متوافرة في مطبخك، وستقضين بسرعة مدهشة على السيلوليت.

مكوناته

لتحضير هذا المشروب أنت تحتاجين الى: حفنة من قشر الرمان المطحون أو بودرة قشر الرمان، القليل من عصير الرمان الطبيعي، ملعقتين من جل الألوفيرا، ملعقة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، وكوب من الماء.

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طريقة تحضيره

أولاً، إغلي قشور الرمان مع الماء في وعاء على النار. من ثم، اتركي النقيع ليتخمر لمدة يوم كامل. ثانياً، قومي بتصفية النقيع من قشر الرمان، وأضيفي إليه كلاً من عصير الرمان وجل الألوفيرا وزيت اللوز، أو زيت جوز الهند، مع تحريك المزيج جيداً الى أن يصبح متجانساً. بعدها، احفظي المزيج في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظبي على شرب كوب من هذا المشروب مرتين يومياً بعد تناول وجبة الطعام، وستلاحظين النتائج الإيجابية بعد أيام قليلة.

مشروب سحري لتذويب دهون الكرش في أيام معدودة

تناول القرفة لوحدها يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والسيطرة على الكولسترول الضار.

ومزيج التفاح والقرفة يعطي مشروب سحري له فوائد مضاعفة. إليك ما تحتاجين إليه لإعداد هذا المشروب:

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المكونات

ملعقة من مسحوق القرفة

تفاحة كبيرة حمراء

لترين من الماء الساخن

طريقة التحضير

ضعي الماء الساخن في وعاء وأضيفي إليه ملعقة مسحوق القرفة. وحين يصبح المزيج جاهزا أضيفي التفاحة المقطعة إلى قطع انتظري بضع ساعات لكي تندمج المكونات معاً.

ما هي إلا بعد بضعة أيام فقط، ستذوب الدهون وسيصبح قوامك رائعاً.

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