القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، تسجيل 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 171 ألفا و 789 شخصا.
وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن عدد الوفيات جراء مضاعفات فيروس (كوفيد 19) بلغت 72 شخصا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتوفين 8 آلاف و 291 شخصا.
وأشار جهانبور إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي سجلت حتى الآن 134 ألفا و 349 شخصا.
واستطرد أن 2596 شخصا من المصابين بكورونا حالتهم حرجة في وحدات العناية المركزة داخل المستشفيات في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بكورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.