سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 75 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 866 إصابة جديدة بالفيروس، ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16882 حالة.

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وأضافت أن الإصابات تشمل 319 حالة لعمانيين، و547 لغير عمانيين.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3451.



ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

