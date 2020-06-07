دواء فافيبيرافير‎.. روسيا تسجل عقارا يبقي مضاعفات كورونا تحت السيطرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام عُلماء روسيون بتسجيل دواء جديد للتعامل مع المضاعفات الشديدة التي يسببها فيروس كورونا المُستجد، بما في ذلك فشل الرئة، سيعمل على شراء الوقت قبل إنتاج اللقاح.

تحت اسم "فافيبيرافير" أو Levilimab، فالعقار هو ثاني دواء يحصل على موافقة الدولة من خلال آلية المسار السريع التي تم تنفيذها لإعطاء الأطباء المزيد من الوسائل لمعالجة الفيروس، الذي أصاب أكثر من 459,000 شخص وقتل 5,725 آخرين في روسيا.

كتب دميتري موروزوف، المدير العام لشركة الأدوية Biocad المسؤولة عن إنتاج العقار عبر فيسبوك: "أعتقد أننا سنكون قادرين على إبقاء مضاعفات Covid-19 تحت السيطرة وتقليل المشاكل الأكثر قسوة التي يسببها".

وأضاف أنه بتخفيض معدل وفيات كوفيد-19، سيسمح فافيبيرافير أو ليفيليماب لروسيا بـ "كسب الوقت" قبل إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، "وبالتأكيد سيأتي اللقاح قريبًا".

يهدف الدواء إلى كبح ما يسمى بـ "عاصفة السيتوكين"، وهو أحد المضاعفات الشائعة لـ Covid-19 عندما يتفاعل الجهاز المناعي للشخص المريض مع الفيروس ويؤدي الالتهاب المفرط إلى نتائج مميتة.

وعلّق دميتري عليه قائلًا: "الآلية المستخدمة في Levilimab معروفة للباحثين حول العالم. لكن كل ما تم القيام به في روسيا من قبل شركتنا كان من الصفر. وهناك جزيء أصلي حاصل على براءة اختراع".

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وأشار إلى أن عقار ليفيليماب يمكن إعطاؤه ليس للمرضى الذين يعانون من حالة خطيرة فحسب، بل يستخدم كوسيلة وقائية لمنع حدوث عاصفة السيتوكين والسماح للمريض بتجنب العناية المركزة وتهوية الرئة.

يتم إعطاء الدواء، الذي سيدخل السوق تحت العلامة التجارية ILSIRA، تحت الجلد على عكس نظرائه الأجانب، الذين يدخلون النظام عبر الطريق الوريدي.

وقال موروزوف: "جُرعة واحدة ولا تذهب إلى غرفة الطوارئ. هناك نوعان من الحقن في العبوة. يتم حقنها في آن واحد أو بوجود فاصل زمني، وبعد أسبوع يخرج الشخص من المستشفى".

وقد أثبت دواء Levilimab فعاليته مثل نظرائه من الأدوية الأجنبية، وزاد سرعة الشفاء للمرضى.

قالت إيكاترينا تريفونوفا التي ترأس جناح الأمراض المعدية في المستشفى الإكلينيكي المركزي في موسكو، حيث خضع الدواء لاختبارات سريرية في الأسبوعين الأولين من التجارب، لموقع RT، تم تسريح عشرة من أصل 45 مريضا بـ Covid-19 الذين حصلوا على الدواء، بمن فيهم رجل يبلغ من العمر 92 عاما، بينما ظل الباقون في حالة مرضية.