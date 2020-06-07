كيف تتحكمين بدرجة حرارة ثلاجتك لضمان حفظ الطعام بأفضل صورة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مناطق حارة كبلادنا تعدّ الثلاجة أمرًا ضروريًا لحفظ الطعام؛ فهذا الجهاز الرائع يمكن أن يحافظ على الأطعمة باردة وآمنة للأكل لعدة أيام، أو حتى أسابيع، عن طريق إبطاء نمو البكتيريا. فعندما تبدأ درجات حرارة الطعام في الارتفاع فوق نقطة معينة تبدأ البكتيريا في التضاعف؛ ما قد يسبب خطر التسمم الغذائي، لذلك ينبغي الانتباه لدرجة الحرارة في الثلاجة واتباع الإرشادات العلمية التي قد لا تعرفها كل النساء، وهذه بعضها كما نشرها "موقع ريل سمبل" المتخصص:

درجة الحرارة المناسبة داخل الثلاجة

درجة حرارة الثلاجة الموصى بها ألّا تكون أقل من خمس درجات مئوية، أما درجة حرارة الفريزر المثالية فينبغي أن تكون أقل من الصفر، ومع ذلك، فإن خفض حرارة الثلاجة إلى أقل من ثلاث درجات مئوية أفضل، صحيح أن هذه الحرارة قريبة من درجة التجمد لكنها لن تجعل الطعام يتجمد وستعطل عمل البكتيريا تماما وتحافظ على الطعام صحيًا.

قياس درجة حرارة الثلاجة

يمكنك شراء ترموميتر خاص بقياس الحرارة في الثلاجة. ضعي الترموميتر في الثلاجة واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم تحققي من القراءة. إذا كان قريبًا من درجة حرارة الثلاجة المثالية فهذا جيد، وإذا لم يكن كذلك، إخفضي الحرارة من زر التحكم في الثلاجة لتصل إلى الحرارة المثالية.

نصائح للحفاظ على برودة الثلاجة

إن استمرار بقاء درجة الحرارة عند معدلها المثالي يمكن أن يتم باتخاذ خطوات قليلة تساعد الثلاجة على الحفاظ على درجة الحرارة المثالية.

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دعي الطعام يبرد قبل وضعه في الثلاجة



الأوعية الساخنة التي تحتوي على بقايا الطعام يمكن أن تعمل على تسخين المساحة الصغيرة في الثلاجة بسرعة؛ ما يعرض الأطعمة للخطر من النمو السريع للبكتيريا. لحماية كل الأطعمة في ثلاجتك، دعي الأطعمة تبرد قليلا قبل تغطيتها وتخزينها في الثلاجة.

تحققي من باب الثلاجة

الشريط المطاطي حول حافة باب الثلاجة يجعل إقفال بابها محكما ويحافظ على بقاء درجات الحرارة منخفضة داخلها. أي تلف في أي جزء من هذا الشريط المطاطي سيؤدي إلى تسرب الهواء البارد خارجها، وهذا يمكن أن يجعل التبريد أصعب، كما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الكهرباء.

توقفي عن فتح الباب كثيرا

في كل مرة يُفتح فيها باب الثلاجة يتسرب منها الهواء البارد ويدخل الهواء الدافئ. عندما تكونين جائعة لا تقفي عند باب الثلاجة المفتوح بحثا عن طعام تأكلينه. تناولي ما جئت من أجله وأغلقي الباب بسرعة.

احتفظي بالثلاجة ممتلئة

الثلاجة الممتلئة أفضل، وينطبق الشيء نفسه على الفريزر. إذا كانت الرفوف والأدراج في الثلاجة ممتلئة فستظل درجة الحرارة فيها باردة لفترة أطول وتحافظ على تبريد الأطعمة بشكل أفضل، فقط تأكدي من عدم ازدحامها إلى درجة تعيق تدفق الهواء؛ لأن الازدحام سيجعل تحريك الهواء البارد صعبا ويزيد من خطر حدوث جيوب هواء دافئة.