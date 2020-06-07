دراسة تكشف عن تضاعف خطر الوفاة لمصابي "كورونا" من مرضى "ضغط الدم"

توصلت دراسة دولية جديدة إلى أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم ضعف خطر الموت بسبب الفيروس، ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بأعراض خطيرة، لكن الدراسة التي نشرت يوم الخميس في مجلة القلب الأوروبية، تؤكد نتائج دراسات أخرى حول خطر ارتفاع ضغط الدم على مرضى كورونا.

وقام الفريق الدولي من الباحثين، بقيادة Fei Li وLing Tao من قسم أمراض القلب في مستشفى Xijing في Xian بالصين، بدراسة سجلات 2866 مريضًا تم علاجهم في ووهان وكان أقل من 30٪ منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وقال لينج تاو: "بعد وقت قصير من بدأنا في علاج مرضى Covid كورونا في أوائل فبراير في ووهان، لاحظنا أن ما يقرب من نصف المرضى الذين توفوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يمثل نسبة أعلى بكثير مقارنة مع أولئك الذين يعانون من أعراض كورونا الخفيفة فقط". قال تاو في بيان.

ووجد الفريق أن 4٪ من مرضى ارتفاع ضغط الدم ماتوا، مقارنة بـ 1.1٪ من الذين لديهم ضغط دم طبيعي، وبعد دراسة الاختلافات بين المرضى، أدى ذلك إلى مضاعفة خطر الموت للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومات 7.9٪ من المرضى الذين توقفوا عن تناول أدوية ضغط الدم،ـ ثم ذهب الباحثون إلى مجموعة من السجلات الطبية لـ 2300 مريض إضافي لمعرفة ما إذا كان من المهم تناول أدوية ضغط الدم التي تناولوها.

وكانت هناك مخاوف بشأن الأدوية المعروفة باسم مثبطات ACE-2 وARBs، والتي تستخدم آلية مشابهة للمسار الذي يستخدمه الفيروس التاجي للدخول إلى الخلايا، ويخشى بعض الأطباء من أن هذه الأدوية يمكن أن تسهل على الفيروس عدوى الخلايا لكن الفريق لم يجد دليلاً على ذلك.

وقال تاو: "لقد فوجئنا تمامًا بأن هذه النتائج لم تدعم فرضية الدراسة الأولية لذلك، نقترح أن المرضى يجب ألا يوقفوا أو يغيروا علاجهم المعتاد الخافض لضغط الدم ما لم يأمرهم الطبيب بذلك."

وقال لي: "من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة من مرض كوفيد 19، يجب أن يعتنوا بأنفسهم خلال هذا الوباء ويحتاجون إلى مزيد من الاهتمام إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا ".

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