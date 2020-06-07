شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة الصحة العالمية على استعمالها .. 10 شروط لارتداء الكمامة القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت منظمة الصحة العالمية، على ارتداء الماسك القماش، موضحة أنه يجب على الجميع ارتداء الماسك أثناء وجودهم في المتاجر، أو في وسائل النقل العام، أو في أي مكان، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى فيروس كورونا COVID-19 ومقدمي الرعاية، بارتداء الماسك الطبي.



الطرق الصحيحة لارتداء الماسك المصنوع من القماش

ولكن لمواجهة النقص العالمي في الأدوات الطبية، أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، بارتداء قناع قماش لمدة شهرين، وقالت السلطات الصحية البريطانية هذا الأسبوع، إنها ستحتاج إلى كمامات ليتم ارتداءها في وسائل النقل العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب ارتداء الأقنعة في أي وقت لا يمكن فيه الحفاظ على التباعد الاجتماعي فى أى مكان ينتشر فيه فيروس كورونا.

وتقدم منظمة الصحة العالمية شروط لارتداء الماسك القماش .. تعرف عليها..

1.اغسل يديك قبل ارتداءه

2.افحصه جيدا للتأكد من صلاحيته ونظافته.

3.ضع الكمامة بإحكام على وجهك بحيث يغطى الفم والأنف.

4.تجنب لمس الكمامة

5.طهر يديك قبل نزع الكمامة

6.انزع الكمامة من الأشرطة الجانبية

7.إذا كانت الكمامة لاتزال جافة ولم تتلوث أو تبتل احفظها في كيس نظيف وأغلقه جيدا

8.عند إعادة الاستخدام اسحبها من الكيس من الأشرطة.

9. اذا كانت الكمامة رطبة اغسلها جيدا في ماء ساخن ومطهر مرة واحدة على الأقل يوميا

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9. اغسل يديك مرة أخرى.

10. ابتعد مسافة متر على الأقل من المحيطين.

وتذكر أن الكمامة وحدها ليست كافية لحمايتك من العدوى.

عند ارتداء الكمامة القماش تجنب ما يلى:

أولا: لا تستعمل الكمامة الممزقة.

ثانيا: تجنب الكمامة غير المحكمة.

ثالثا: لا تضع الكمامة تحت الأنف.

رابعا: لا تستخدم كمامة لا يمكنك التنفس من خلالها.

خامسا: لا تنزع الكمامة وحولك آخرين على بعد متر أو أقل.

سادسا: لا تتبادل الكمامات مع أى شخص.

سابعا: لا ترتدى كمامة رطبة أو متسخة

ثامنا: اغسل يديك قبل وبعد استعمال الكمامة