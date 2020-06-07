شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تقيم محارق لجثامين وفيات كورونا المتزايدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت العاصمة الهندية نيودلهي محارق وأفران لحرق جثث وفيات كورونا المتزايدة لديها، حيث سجلت الهند ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في غضون 24 ساعة، و تعد الهند من بين من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت جريدة الدايلي ميل البريطانية.





وقد أجبر العدد المتزايد من الجثث القادمة من المستشفيات، العاملين في نيجامبود جات، أكبر وأقدم محرقة جثث في نيودلهي على تمديد ساعات العمل، حيث تبدأ الجنازات في الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل.

ويمكن اعتبار الهند سادس أكبر تفشي لكورونا في العالم، فمع ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 236000 حالة، أصبحت الهند الآن أقل عدوى من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا.

وتقول اللجنة التي تدير نيجامبود جات إن محرقة الجثث قامت بحرق أكثر من 500 جثمان من وفيات كورونا في شهرين.

كما تتعامل ثلاثة محرقة جثث أخرى ومقبرتان على الأقل مع جثامين الوفيات.

وأمرت السلطات الهندية بحرق الضحايا في الأفران الحديثة كإجراء وقائي ضد العدوى مع تزايد القلق بشأن انتشار المرض لكن ثلاثة فقط من ستة أفران تعمل، لذلك في الأسبوع الماضي، سمحت الأعمدة الخشبية ، وهي الهياكل التقليدية المستخدمة في طقوس الجنازة الهندوسية لآلاف السنين ، بالمساعدة في إزالة الأعمال المتراكمة.

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وقال سومان كومار جوبتا، من لجنة إدارة محرقة الجثث، إن العائلات التي تصل لحضور الجنازة كان عليها أن تقف في طابور ثم تنتظر ساعات، مما يثير القلق بشأن خطر العدوى وقال المسؤول "إنهم يريدون أن تكون أسرع، ولكن لدينا فقط ثلاثة أفران تعمل".

وأضاف "تنقل بعض سيارات الإسعاف أربع أو خمس جثث في وقت واحد من المستشفيات."

يستغرق حرق جسد في فرن حوالي ساعتين، بل ويستغرق وقت أطول على الأعمدة التي تنقل على حمولات عربة الخشب التي يدفعها العشرات من عمال محرقة الجثث.

أمام الأفران يقف المشيعون خلف شاشة، وجوههم المقنعة تكشف فقط عن عيون ممتلئة بالدموع.

انتظر ناريندرا فاشيشت، 68 عامًا ، ساعتين قبل أن يتمكن من النظر من خلال الزجاج في جثة شقيقه أثناء الاستعداد لحظاته الأخيرة وقال "لم يكن الأمر سهلا.. كان علينا أن نطلب منهم أن يسرعوا الأمر."

يتم إنشاء المحارق التقليدية في أراضي محرقة الجثث يسكب العمال الذين يرتدون الأقنعة مادة على الجسم، ويضعوا أكاليل على بعض الضحايا قبل إشعال النار في الحطب ويسمح لثلاثة أو أربعة أفراد من العائلة بالمشاهدة.