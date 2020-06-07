اختبار الحمل بصابون منزلي الصنع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً - جدول المحتوى

1.اختبار الحمل بالصابون: كيف يتم ذلك؟

2.هل يعمل اختبار الحمل بالصابون المنزلي؟

3.ما مدى دقة اختبار الحمل بالصابون؟

4.متى يتم اختبار الحمل بالصابون؟

5.كيف نقرأ نتائج اختبار الحمل بالصابون؟



هل تعلمين أن صابون الاستحمام يستخدم لإجراء اختبار الحمل؟ رغم أنها واحدة من الطرق غير المكلفة لفحص الحمل، إلا أنها ليست موثوقة مثل أدوات اختبار الحمل المنزلي أو اختبارات المستشفى، ومع ذلك يقوم بفعلها الكثير من السيدات الحوامل، لذلك التقت الخليج 365 نت بخبيرة الطب البديل سلمى الحافظ، لتخبرنا بكيفية عمل اختبار الحمل محلي الصنع بالصابون، وما إذا كان يمكنك الاعتماد عليه.

1.اختبار الحمل بالصابون: كيف يتم ذلك؟

لإجراء الاختبار، نحتاج إلى قطعة صغيرة من الصابون (يفضل البعض سائل غسيل الصحون)، وعينة من بول اليوم الأول، وكوب معقم (يفضل أن يكون شفافاً لقراءة التفاعل).

ضعي قطعة صغيرة من الصابون في كوب فارغ.

اجمعي عينة البول في كوب منفصل.

اسكبي البول في الكوب الذي يحتوي على الصابون وانتظري لرؤية النتيجة.

إذا لاحظت بعض التفاعل الكيميائي في الخليط، يقال إنه إيجابي.

2.هل يعمل اختبار الحمل بالصابون ؟

يعتقد أن اختبار الحمل بالصابون أو أي اختبار منزلي الصنع يتفاعل مع هرمون hCG في عينة البول. من المرجح أن يتفاعل الصابون مع hCG وينتج رغوة أو فقاعات. يقول بعض أنصار الاختبار إن الصابون الأزرق سيتحول إلى اللون الأخضر عندما يتفاعل مع hCG. وبالتالي، قد تساعد هذه العملية في تحديد ما إذا كنت حاملاً أم لا.

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3.ما مدى دقة اختبار الحمل بالصابون؟

اختبار الصابون غير دقيق. قد يتحول الصابون الرغوي على أي حال إلى رغوة عند إضافة شيء إليه. وبالتالي، يمكن أن تظهر نتيجة مماثلة حتى عندما يحاولها فرد غير حامل. بينما لا يزال بإمكانك تجربة هذا الاختبار، يجب عليك نسخه احتياطياً باستخدام مجموعة اختبار الحمل أو زيارة مقدم الرعاية الصحية لاختبار الدم أو البول لتأكيد النتيجة.

4.متى يتم اختبار الحمل بالصابون؟

إذا كنت ترغبين في تجربتها، افعلي ذلك بعد أسبوع من تفويت الدورة الشهرية. في الصباح مع عينة البول الأولى من اليوم عندما يكون محتوى هرمون hCG مرتفعاً فيه.

5.كيف نقرأ نتائج اختبار الحمل بالصابون؟