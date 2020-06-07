اختبار الحمل بمعجون الأسنان كيف يعمل والنتيجة والدقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يونيو 2020 12:49 مساءً - جدول المحتوي

1.كيف يتم اختبار الحمل بمعجون الأسنان؟

2.كيف يعمل اختبار الحمل بمعجون الأسنان؟



3.ما مدى دقة اختبار حمل بمعجون الأسنان؟



4.متى يجب أن تأخذي اختبار الحمل في المنزل مع معجون الأسنان؟



5.كيف نقرأ نتائج اختبار معجون الأسنان؟



6.خيارات بديلة لاختبار الحمل.

اختبار حمل معجون الأسنان هو اختبار DIY تقليدي لمعرفة ما إذا كنت حاملاً. الاعتقاد الشائع هو أنه إذا تفاعل معجون الأسنان مع البول، فهذا يشير إلى أنك حامل. رغم أنه بديل رخيص لمجموعات أدوات الحمل في المنزل، إلا أنه لا يمكن ضمان النتائج، ولم يتم إثبات دقتها علمياً، ولكن هناك بعض السيدات الحوامل ما زلن يستعملن اختبار الحمل بمعجون الأسنان في المنزل، التقت الخليج 365 بخبيرة الطب البديل سلمى الحافظ؛ لتعرفنا على اختبار حمل معجون الأسنان، وكيف يُعتقد أنه يعمل.

1.كيف يتم اختبار الحمل بمعجون الأسنان؟



لا يحتاج اختبار DIY هذا إلى أي إعداد متقن. قد تحتاجين إلى عينة من البول ومعجون الأسنان الأبيض المعتاد وكوب صغير لفحص التفاعل.

اعصري بعض معجون الأسنان في كوب فارغ.

اجمعي البول في كوب منفصل، وأضيفي بضع قطرات ببطء في الكوب الذي يحتوي على معجون الأسنان.

انتظري لتري رد الفعل.

إذا تغير لون معجون الأسنان أو تلاشى، يُعتقد أنك حامل.

2.كيف يعمل اختبار الحمل مع معجون الأسنان؟

يشك الخبراء في صحة الاختبار ويعتقدون أن المكونات الموجودة في معجون الأسنان تتفاعل مع هرمون الحمل hCG في البول. من المرجح أن تعمل على غرار اختبار الحمل المنتظم.

من الناحية النظرية، فإن أي تفاعل يجمع بين البول ومعجون الأسنان قد يعطي رغوة بسبب الطبيعة الحمضية للبول. وقد لا يكون الهرمون الموجه للغدد التناسلية المشيمائية في البول. لمعرفة ما إذا كانت النتيجة بسبب hCG، يمكنك أن تطلبي من شريكك تجربتها أيضاً. إذا لم يكن هناك رد فعل من هذا القبيل، يمكنك اعتباره اختباراً إيجابياً. ومع ذلك، لا يمكنك تأكيد ذلك إلا من خلال مجموعة اختبار الحمل أو اختبار الدم في المستشفى.

يحتوي معجون الأسنان على كربونات الكالسيوم، والتي عند تفاعلها مع البول الحمضي، تعطي ثاني أكسيد الكربون الذي يعمل رغوة. كلما كان البول أكثر حمضية، زادت نسبة الأزيز.

درجة حموضة البول عادة ما تكون حمضية وتتراوح بين 6.0 إلى 7.5. تتراوح حموضة معجون الأسنان من الحمضية جداً إلى الأساسية جداً. تعتمد نتائج اختبار حمل معجون الأسنان على مستويات الأس الهيدروجيني للبول ومعجون الأسنان المعني.

يتم إنتاج bHCG من خلايا المشيمة بعد الإخصاب، ولكن يتم إنتاج كميات صغيرة من أجزاء أخرى من الجسم مثل الغدة النخامية والكبد والقولون والأورام. بعد الحمل، تزداد كمية bHCG تدريجياً.

يمكنك نسخه احتياطياً فقط باستخدام مجموعة اختبار الحمل المنزلي.

3.ما مدى دقة اختبار حمل معجون الأسنان؟

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اختبار حمل معجون الأسنان ليس دقيقاً أو طريقة موثوقة لتأكيد الحمل. إنها مجرد واحدة من اختبارات الحمل DIY الممتعة التي يمكنك تجربتها. لا يوجد دليل على أن معجون الأسنان يمكنه الكشف عن هرمون hCG.

إذا كانت نتيجة الاختبار لا تتلاشى، فقد يرجع ذلك إلى قلة محتوى الحمض في البول.

4.متى يجب أن تأخذي اختبار الحمل في المنزل مع معجون الأسنان؟

يجب إجراء أي اختبار حمل في الصباح حيث يتركز البول نسبياً في هذا الوقت.

أيضاً، انتظري حتى أسبوع بعد انقضاء الدورة الشهرية للحصول على نتائج دقيقة. قد ينطبق هذا على اختبار حمل معجون الأسنان أيضاً.

5.كيف نقرأ نتائج اختبار معجون الأسنان؟

تظهر النتيجة الإيجابية تغيراً في اللون أو الفوران، والذي يعتقد أنه استجابة لهرمون hCG.

النتائج السلبية لا تظهر أي تفاعل، ويبقى الخليط سليماً ولا يتلاشى.

6.خيارات بديلة لاختبار الحمل



يمكنك التفكير في مجموعات اختبار الحمل المتاحة دون وصفة طبية في الصيدليات أو عبر الإنترنت. يمكن لطبيبك أيضاً التحقق من الحمل في العيادة، وأخذ عينات الدم والبول، أو عبر الموجات فوق الصوتية.

اختبارات الحمل في المنزل: فهي ميسورة التكلفة وموثوقة وتوفر نتائج في بضع دقائق. يكتشفون وجود هرمون hCG في البول في بعض الأحيان، قد تؤدي إلى نتائج اختبار إيجابية كاذبة أو سلبية كاذبة. للحصول على قراءة دقيقة، يمكنك التفكير في إجراء اختبار حمل البول بعد أسبوع واحد على الأقل من غياب الدورة الشهرية وأول عينة من البول في الصباح.

اختبارات الحمل السريرية: قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار الدم واختبار البول، أو أي منهما لاكتشاف الحمل. يعمل اختبار البول بشكل مماثل لاختبار الحمل المنزلي، ولكن يتم إرسال العينة إلى المختبر لفحصها. اختبارات الدم نوعان، نوعي (يتحقق من وجود هرمون الحمل)، والكمي (يكتشف كمية هرمون الحمل.

متى تذهبين إلى الطبيب؟



إذا كنت تشكين في أنك حامل، فمن الأفضل استشارة الطبيب. قد تشعرين بأعراض الحمل المبكر مثل آلام البطن والإرهاق ونفور من الطعام ومرض الصباح والتهاب الثدي والنزيف المهبلي والحيض غير المنتظم والمزيد، مما قد يشير إلى الحمل.

بمجرد أن يؤكد طبيبك حملك باستخدام اختبارات البول أو اختبارات الدم أو الموجات فوق الصوتية، ستحصلين على رعاية ما قبل الولادة.

قد لا يكون اختبار الحمل بمعجون الأسنان هو الاختبار الصحيح لتأكيد حملك. اتبعي الطرق القياسية واستشيري الطبيب. في حالة الحمل غير المخطط له، يجب أن تحصلي على نتائج تثقين بها.

الرعاية المبكرة قبل الولادة هي المفتاح لمنع مضاعفات الأم والجنين أثناء الحمل.