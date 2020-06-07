5 نباتات طبيعية تمنحك الاسترخاء وتغنيك عن المهدئات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنت من أولئك الذين يعانون من التوتر والأرق دائمًا، فاعلم أنك لست وحدك، فهناك الملايين الذين يعانون يوميًا من مشكلات الإجهاد والإرهاق نتيجة ضغوط الحياة بصفة عامة، والضغوط النفسية بصفة خاصة.

نقدم لك فيما يلي مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعتمد على الأعشاب لمساعدتك في التخلص من متاعب الإرهاق أو التقليل من حدته دون اللجوء إلى الأدوية:

البابونج

تعد نبتة البابونج من أقدم الأعشاب الطبية، حيث تساعد في علاج الأمراض المختلفة مثل التهاب الجسم وتشنجات العضلات واضطرابات الدورة الشهرية والأرق والقرحة وآلام الروماتيزم والبواسير، بالإضافة إلى كل هذا، فإنها تقلل أيضًا من القلق والاكتئاب من خلال تأثيرها المهدئ.

الخزامى

بفضل رائحته، يستخدم اللافندر بشكل متكرر في منتجات العناية بالجسم و الشعر مثل الصابون والشامبو، و تُظهر الدراسات أنه يقلل بشكل كبير من أعراض القلق، و للتخلص من بعض المشاكل مثل الأرق أو التهيج أو نوبات الهلع، يمكنك شمها باستخدام مبخرة في منزلك.

بلسم الليمون

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نبات آخر يعزز الهدوء ويساعد على تقليل القلق هو بلسم الليمون، و الذي ينتمي إلى عائلة النعناع، يساعد على استرخاء الجسم مع تحسين المزاج، و يمكنك الاستفادة منه بتناوله على شكل شاي.

وأثبتت إحدى الدراسات أن تناول 600 ملغ من بلسم الليمون يقلل من مستويات التوتر ويساعد على الشعور بالهدوء في الجسم، حيث تحتوي هذه العشبة على مركب يسمى حمض روزماريني الذي يقلل من أعراض القلق والعصبية.

فاليريان

من المعروف أن نبات فاليريان الذي يشتهر أيضًا باسم الناردين أو حشيشة الهر، كان يستخدم في علاج الأرق والقلق في العصور القديمة، حيث لم تكن هناك أدوية لعلاج الأمراض العصبية، و يمكن استخدام النبات بمفرده أو مزجه مع أعشاب أخرى، كما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الكورتيزول، ويحفز إنتاج هرمونات تساعد على الاسترخاء وعلى الشعور بالنعاس والرغبة في النوم.

سانت جون

هي واحدة من أكثر المكونات شعبية وشهرة في هذه القائمة، وكثيرًا ما تستخدم نبتة القديس جون كزيت للعناية بالجسم والبشرة والشعر، كما تُستخدم أيضًا كمضاد للاكتئاب الطبيعي في علاج الاكتئاب.