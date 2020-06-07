شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى لسلامة الغذاء لمنع أمراض الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الموافق 7 يونيو باليوم العالمى لسلامة الأغذية، وفى هذا العام 2020، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي الثاني لسلامة الأغذية، بقيادة اثنين من وكالاتها المتخصصة، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، إن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة، ولكل شخص دور يلعبه، بما في ذلك الحكومات والصناعة والمنتجين ومشغلي الأعمال والمستهلكين، تحت شعار "سلامة الغذاء عمل الجميع".

تدعم منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، أعضائها في الجهود المبذولة لتوفير ما يكفي من الغذاء الآمن للجميع، وتمكين الناس من الثقة في أن ما يأكلونه آمنا، يساعد الاحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه جميع أولئك الذين يعملون لضمان عدم خروجهم عن المسار بسبب الاضطرابات والتحديات الأخرى لمواصلة الحفاظ على سلامة الأغذية.

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وأشارت، المنظمة إلى أن الأزمة العالمية الحالية التي سببتها جائحة فيروس كورونا COVID-19 جعلت من الضرورى وأكثر من أي وقت مضى مراقبة سلامة الأغذية.

وقالت المنظمة، أنه بعد النجاح الذي حققه أول احتفال بالعام العالمي لسلامة الأغذية في عام 2019، سيُعزز الاحتفال به مرة أخرى في هذا العام الدعوة إلى زيادة الالتزام بالارتقاء بسلامة الأغذية الذي أكد عليه مؤتمر أديس أبابا، ومنتدى جنيف في عام 2019 في إطار "مستقبل سلامة الأغذية"، وتسعد المنظمة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تيسير جهود الدول الأعضاء للاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وستعمل الحملة تحت شعار "سلامة الأغذية، مسألة تهم الجميع"، على إذكاء الوعي على الصعيد العالمي بشأن سلامة الأغذية، ودعوة البلدان وصنّاع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والجمهور العام إلى العمل.

وتعد سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين، ولكل منا دور يلعبه، بدءاً من المزرعة ووصولاً إلى المائدة، لضمان سلامة الأغذية التي نستهلكها وعدم تسببها في الإضرار بصحتنا، وعن طريق اليوم العالمي لسلامة الأغذية، تواصل المنظمة جهودها المبذولة لتعميم سلامة الأغذية في جدول الأعمال العام والحد من العبء العالمي للأمراض المنقولة بالأغذية.