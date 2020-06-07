شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع مشاعر اليأس والقلق والألم النفسي بسبب كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش كثير من الناس مشاعر الغضب والقلق والألم والتوتر بسبب فيروس كورونا وكذلك بسبب العزل المنزلي، وهو ما أدى لتزايد الضغوط علينا بشكل كبير علاوة على متابعة الأخبار التي تزيد من مشاعر القلق، في هذا التقرير نتعرف على كيفية التعامل مع مشاعر اليأس والقلق والألم النفسي بسبب كورونا، وفقاً لموقع CNN.



الشعور باليأس

طرق التعامل مع اليأس والقلق بسبب فيروس كورونا

1- اعترف بمشاعرك وحددها

قال ألفي بريلاند نوبل، عالم النفس ومؤسس منظمة الصحة النفسية الأمريكية: "أعتقد أن أهم شيء هو الاعتراف والتعايش مع فكرة أن شيئًا ما يجعلنا نشعر بعدم الراحة والقلق وربما الاكتئاب أو آثار التعرض للصدمة. "

وقالت أندريا بونيور، طبيبة نفسية إكلينيكية مرخصة ومؤلفة كتاب "التخلص من أفكارك": "تظهر الأبحاث في الواقع أنه عندما نعطي اسمًا لمشاعرنا ونتحدث بصوت عالٍ ونعترف بها، فإننا نشعر أننا قادرون على التعامل معها بشكل أفضل، لأنه يمنحنا نظرة ثاقبة حول ما يجب فعله بها."

وقالت بونيور أن بعض الناس قد يشعرون أنه ليس لديهم الحق في أن يشعروا بالحزن والقلق لأن الآخرين يمرون بأكثر من ذلك، ولكن لا يزال من المهم تحديد هذه المشاعر والاعتراف بها.

وأضافت "الاعتراف بأننا نشعر بالحزن ، الاعتراف بأننا نشعر بإحباط إلى حد ما، الاعتراف بالخوف ، وهذا يساعدنا في الواقع على السيطرة ويضيء الطريق إلى الأمام."

2- تواصل مع الآخرين

وقال بونيور عن آثار العزل التي أحدثها فيروس كورونا على كثير من الناس "من المهم حقًا ألا نستخدم العزل المنزلى لإبعاد أنفسنا بل لا بد أن نتواصل مع الآخرين".

وأضاف " زيادة الدعم والتواصل الاجتماعي لها جميع أنواع الفوائد الإيجابية للصحة العقلية والنفسية". .

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وإذا لم تشعر أنه يمكنك مشاركة مشاعرك مع الناس اكتبها، حيث يمكن أن يكون تدوين يوميات أو الاحتفاظ بها أمرًا جيدا لإخراج مشاعرك.

3. كن لطيفًا مع نفسك

من المهم أن تهتم بنفسك وتدللها لمساعدتك في التركيز، وبالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون كافياً نزهة في الطبيعة، أو التأمل أو اليوجا.

عندما تأخذ تلك اللحظات لتعتني بنفسك ، فأنت في الواقع تمتلك طاقة أكبر للعالم بأسره.

يمكن أن تعني الرعاية الذاتية أيضًا عدم القيام بأشياء معينة، مثل إيقاف وسائل التواصل الاجتماعي.

الهدف هو القيام بشيء يجعلك سعيدًا، يمكن أن يكون صغيرًا مثل الحلوى، الاستماع إلى الموسيقى السعيدة، ومشاهدة فيلمك المفضل أو الاستحمام، المهم قضاء بعض الوقت في اليوم للقيام بشيء يجلب لك السعادة.

4- نعترف بالإيجابيات ونشعر بالامتنان

ابحث عن الأشياء الإيجابية الصغيرة في أي شيء صعب نمر به والجوانب الصغيرة مثل: مساعدة الناس بعضهم البعض والتواصل بشكل أكبر مع عائلتك.

إن وضع قائمة بكل الأشياء التي تشعر بالامتنان لها على الرغم من كل الأشياء الرهيبة التي تحدث حولك هي فكرة أخرى قد تساعد. هذا يحول تركيزك من السلبي ويساعدك على تذكيرك ببعض الأشياء الإيجابية في حياتك.