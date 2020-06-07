السودان يسجل 12 وفاة و215 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السُلطات الصحية في السودان، الأحد، عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6081، والوفيات لـ359.

وقالت وزارة الصحة، في بيان: "إن الحالات الجديدة سُجلت منها 166 إصابة في الخرطوم، و15 حالة في الجزيرة، و5 حالات في نهر النيل، و6 حالات في كل سنار والبحر الأحمر، و5 حالات في كل النيل الأبيض والقضارف، إضافة إلى تسجيل 3 حالات في شمال كردفان وحالة واحدة في غرب كردفان".

وأضافت أن "الخرطوم سجلت 5 حالات وفاة ضمن الحالات الجديدة، فيما سجلت الجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان حالتين في كل منهم، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في سنار".

ودعت السودانيين عامة إلى تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل مع التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.