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جدة - بواسطة طلال الحمود - العربية فيديو رابط مختصر شارك ردا على تجاوزات أنقرة بالمتوسط.. اليونان تهدد تركيا

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