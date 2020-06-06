إنفوجراف.. الإمارات الـ3 عالميا في رضا الشعب عن إجراءات مكافحة كورونا

الخليج 365الأحد 2020/6/7 12:40 ص بتوقيت أبوظبي
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالميا، في رضا الشعب عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وسبقت الإمارات دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وفقاً لتقرير استقصائي أصدرته مؤسسة تولونا الدولية حول رضا الشعوب في مختلف البلدان عن إجراءات حكوماتهم الخاصة بمكافحة الوباء.
وشمل مسح المستهلكين 12 ألفاً و592 مستجيباً من 23 اقتصاداً حول العالم، وتضمن 4 مؤشرات رئيسية لتقييم تدابير الحكومة لمكافحة الوباء، هي: القيادة السياسية، ودور الشركات، وأداء المجتمع المحلي في التصدي للوباء، وتحمل وسائل الإعلام لمسؤولياتها في ظل الأزمة.
الإنفوجراف التالي يوضح مؤئرات التقييم وتفاصيل المسح:
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