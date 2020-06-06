إنفوجراف.. 6 نصائح لارتداء القفازات للوقاية من كورونا

بات ارتداء القفازات من الأمور المهمة الواجب الحرص عليها عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وهناك عدد من القواعد ينبغي التأكيد عليها كي تؤدي القفازات الدور المنوط بها في توفير الحماية الشخصية من جانب، ومنع تسببها في نقل العدوى من مكان لآخر.

Advertisements

فعلى سبيل المثال لا يجوز استخدام معقمات اليدين أثناء ارتداء القفازات، لأنه قد يؤدي إلى تلفها وبالتالي السماح بنقل العدوى.

الإنفوجراف التالي يوضح أهم هذه القواعد لارتداء القفازات..



