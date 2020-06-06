إنفوجراف.. 6 نصائح لارتداء القفازات للوقاية من كورونا

الخليج 365الأحد 2020/6/7 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
بات ارتداء القفازات من الأمور المهمة الواجب الحرص عليها عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وهناك عدد من القواعد ينبغي التأكيد عليها كي تؤدي القفازات الدور المنوط بها في توفير الحماية الشخصية من جانب، ومنع تسببها في نقل العدوى من مكان لآخر.
فعلى سبيل المثال لا يجوز استخدام معقمات اليدين أثناء ارتداء القفازات، لأنه قد يؤدي إلى تلفها وبالتالي السماح بنقل العدوى.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم هذه القواعد لارتداء القفازات..
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