المغرب يسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8151 حالة في المغرب.



وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 281306 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بينما تم التأكد من 47 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 731 حالة.