عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن تنضم للمظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد المزيد

الخليج 365الأحد 2020/6/7 01:20 ص بتوقيت أبوظبي
انضمت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، مورييل باوزر، للمظاهرات التي تشهدها الولاية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد عمدة واشنطن، واصفًا إياها بـ"غير كفؤة" بعدما أعادت تسمية شارع قريب من البيت الأبيض باسم شعارات الاحتجاجات "حياة السود مهمة"، ورسم الشعار بحروف صفراء ضخمة على الطريق المؤدي إلى 1600 بنسلفانيا أفينيو.
والجمعة، كلفت مورييل باوزر، برسم شعار "حياة السود مهمة" على الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض قبل مظاهرة ضخمة مقررة نهاية هذا الأسبوع التي قد يشارك فيها ما يصل إلى مليون شخص.
كما أعادت عمدة العاصمة تسمية جزء من ميدان لافاييت، حيث التقط ترامب الصورة التذكارية، باسم ساحة "أبلاك لايفز ماتر".
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