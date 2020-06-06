صحة ورشاقة

اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الأحد 2020/6/7 12:24 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن اليمن، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس في محافظة تعز ليرتفع الإجمالي إلى 482 حالة.

وأوضحت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز أنه تم فحص 20 حالة مشتبهة، ثبت إصابة 13 منها بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات في المحافظة الى 96 حالة، تماثل منها 5 حالات للشفاء، فيما توفيت 24 حالة. 

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ 67 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة واشرافها. 

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