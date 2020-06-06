اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن اليمن، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة تعز ليرتفع الإجمالي إلى 482 حالة.

وأوضحت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز أنه تم فحص 20 حالة مشتبهة، ثبت إصابة 13 منها بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات في المحافظة الى 96 حالة، تماثل منها 5 حالات للشفاء، فيما توفيت 24 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ 67 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة واشرافها.