تركيا تسجل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365السبت 2020/6/6 10:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت تركيا، السبت، تسجيل 878 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الإصابات من 170 ألف حالة.
وأكدت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 135322 حالة، بعد تسجيل 1922 حالة شفاء جديدة.
وتحتل تركيا المركز الـ11 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، التي بلغت 170 ألف إصابة فضلا عن نحو 5 آلاف حالة وفاة.
وانتقد كثير من الأتراك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهموه بالفشل في مواجهة جائحة كورونا، التي تقول منظمات حقوقية في تركيا أن ضحيتها في تركيا تعادل على أرض الواقع أكثر من 10 أضعاف الأرقام المعلنة.
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