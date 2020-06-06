نموذج بروتين السنبلة.. هكذا نفهم فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح فريق من الباحثين من جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية، وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، في إنتاج أول نماذج مصغرة لبروتين السنبلة، لمحاكاة كيفية دخول فيروس كورونا المستجد للخلايا البشرية.

ويقول الباحثون إن هذا البروتين له أهمية خاصة لأنه يلعب دورًا مركزيًا في دخول الفيروس إلى الخلايا، ما يجعله هدفًا رئيسيًا لتطوير اللقاح والأدوية المضادة للفيروسات.

واستخدم الباحثون برنامجا يحاكي الأنظمة الجزيئية الحيوية المعقدة ببساطة ودقة وسرعة، بما مكن العلماء من فهم التفاعلات على المستوى الجزيئي التي لا يمكن ملاحظتها بأي طريقة أخرى.

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ويقول ونبيل إيم، رئيس الفريق البحثي في تقرير نشره موقع جامعة سيؤول: "إن نموذجنا هو أول نماذج بروتين كامل الطول متاح للعلماء الآخرين، لقد قضينا أيامًا وليالٍ لبناء هذا النموذج بعناية شديدة، ويمكن للعلماء استخدامه لإجراء أبحاث محاكاة مبتكرة وجديدة للوقاية والعلاج من الفيروس".

ويضيف: "نموذجنا الذي تم نشر تفاصيله على موقع biorxiv في 21 مايو/أيار الماضي، قام بمحاكاة كل الجليكانات المحتملة (أو الكربوهيدرات) المرتبطة ببروتين السنبلة، حيث يمنع الجليكان الجسم من التعرف على الأجسام المضادة، ما يجعل من الصعب تطوير لقاح، كما يوفر النموذج بناء نظام غشاء فيروسي للبروتين لمحاكاة الديناميات الجزيئية".



