الجزائر تتخطى حاجز الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

تخطت الجزائر، السبت، حاجز الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 115 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 10050 حالة في جميع محافظات البلاد.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 698 حالة وفاة، فيما يوجد 24 مصاباً داخل العناية المركزة.

Advertisements

في مقابل ذلك، أشارت "الصحة الجزائرية" إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من "كوفيد – 19" إلى 6631 بعد تسجيل 178 حالة تعافٍ جديدة.

وتشرع الجزائر اعتبارا من، الأحد، في تطبيق إجراءات تخفيف قيود كورونا الاحترازية في البلاد وفق "خارطة الطريق" التي كشفت عنها الحكومة الجزائرية، الخميس، والتي تتم على مرحلتين، تبدأ معها الثانية في 14 يونيو/حزيران المقبل.

وتتضمن الخطة رفع الحجر جزئيا أو تعديل توقيته في جميع محافظات البلاد اعتباراً من 14 يونيو/حزيران، مع فتح غالبية الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدماتية للعمل بشكل جزئي على مرحلتين، الأولى في 7 يونيو/حزيران والثانية في 14 من الشهر نفسه.