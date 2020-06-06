العراق يسجل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن العراق، السبت، عن تسجيل 33 حالة وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 11098 إصابة.



كما تم تسجيل 331 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 4904 حالات.

وسجلت الوزارة العراقية 33 حالة وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 318 وفاة.