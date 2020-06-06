شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا زادت حالات الإصابة بكورونا وانخفضت الوفيات عن قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأسرع وتيرة له منذ بدء الوباء ولكن معدل الوفيات في انخفاض، فما هو السبب، هل ذلك دليل على أن الفيروس أصبح أضعف؟، حيث سجل العالم حتى الآن أكثر من 16 حالة إصابة بالفيروس لكل مليون شخص على هذا الكوكب، وهو ثاني أعلى عدد منذ ظهور المرض.

وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، كان متوسط عدد الحالات التي تم تشخيصها 114.000 مقارنة بمتوسط فقط 86000 في الأسبوع الأول من مايو، مدفوعًا تتفاقم بسرعة تفشي في أمريكا الجنوبية، الهند، وروسيا.

لكن الوفيات لم تواكب السرعة، حيث يوجد اليوم 0.67 حالة وفاة لكل مليون شخص على هذا الكوكب، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 1.35 لكل مليون يوم 16 أبريل.

منذ 29 مايو، كان هناك ما متوسطه 4300 حالة وفاة في اليوم، مقارنة بـ 5100 في اليوم في بداية الشهر الماضي.

أحد التفسيرات المحتملة لهذا الاتجاه غير المؤكدة حتى الآن هو أن الفيروس قد يصبح أضعف.

وتم طرح هذه النظرية لأول مرة من قبل الدكتور ألبرتو زانجريلو، رئيس مستشفى سان رافاييل في ميلانو والطبيب السابق في سيلفيو برلسكوني، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واقترح الدكتور زانجريللو أن كمية الفيروس المكتشفة في المرضى قرب نهاية مايو كانت "متناهية الصغر" مقارنة بالكميات التي تم اكتشافها في وقت سابق من الانتشار.

بعد عدة أيام، توسع قائلاً إنه يبدو أن الطريقة التي يتفاعل بها الفيروس مع مضيفه قد تغيرت، وقد ردد تعليقاته ماتيو باسيتي، رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في مدينة جنوة.

وقال: "إن قوة الفيروس قبل شهرين ليست هي نفس القوة الموجودة اليوم".

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في غضون ذلك، قال الدكتور دونالدYealy ، الباحث في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج اليوم أنه يعتقد أيضًا أن "الفيروس يتغير ".

وقال: "تشير بعض الأنماط إلى أن الفاعلية تتضاءل"، مشيرًا إلى عدد أقل من الاختبارات الإيجابية التي تعود إلى المستشفى، وعدد أقل من المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تهوية.

لكن الأطباء في منظمة الصحة العالمية دافعوا بقوة ضد فكرة أن الفيروس التاجي يفقد قوته.

قالت ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية: "من حيث قابلية الانتقال، لم يتغير، من حيث الشدة، الذي لم يتغير".

وأضاف مارتن هيبرد، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أنه لا يوجد حاليًا "دليل" يدعم هذه النظرية - على الرغم من الدراسات الجارية.

أحد التفسيرات الأخرى للأرقام المتباينة هو أن اختبار الفيروس التاجي قد تحسن بشكل كبير منذ بداية الوباء.

حتى في البلدان التي لم يشتبه في أنها تتلاعب ببياناتها في وقت مبكر من الفاشية - مثل إيران والصين - تجاوزت سرعة انتشار المرض قدرة البلدان على اختبارها.

ولكن منذ ذلك الحين استثمر قادة العالم مبالغ ضخمة من المال في زيادة قدرتهم على الاختبار وتسريع العملية.

في المملكة المتحدة وحدها، زادت السعة من 2000 اختبار يوميًا في بداية مارس إلى 200.000 بحلول نهاية مايو، ومع زيادة قدرة الاختبار، سيظهر عدد الحالات العالمية في الارتفاع حيث يتمكن المزيد من الأشخاص الذين يعانون من الأعراض من تأكيد التشخيص.

أولئك الذين ماتوا بسبب المرض كانوا أكثر عرضة للخضوع للاختبار حتى عندما كانت السعة منخفضة بسبب شدة ظروفهم ما يعني أن هذا العدد من غير المحتمل أن يتغير حتى مع توفر المزيد من الاختبارات.

وتشمل التفسيرات الأخرى زيادة الوعي بالمرض ما يعني أن الأشخاص أكثر عرضة لطلب العلاج مبكرًا للحالة بدلاً من الانتظار وتطوير عدوى قاتلة محتملة.

كما تحسنت العلاجات - حيث أشادت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم الآن بعقار إيمبولا Remdesivir لفوائده.