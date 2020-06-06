شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل عدد الخلايا الشبكية لتشخيص نوع الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيس اختبار تعداد الخلايا الشبكية عدد خلايا الدم الحمراء الجديدة في جسمك، ويطلق عليه أحيانًا مؤشر الخلايا الشبكية ويستخدمه الأطباء للمساعدة في معرفة ما إذا كان لديك أنواع معينة من الأمراض التي تؤثر على دمك، مثل فقر الدم الانحلالي، وهي حالة يتم فيها تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع ما يجب إجراؤه.

يحتوي دمك على أنواع عديدة من الخلايا، ولكن خلايا الدم الحمراء هي الأكثر شيوعًا، تنقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي الجسم، كما أن البروتينات والحديد فيها تعطي الخلايا- ودمك - لونها الأحمر.

لأن خلايا الدم الحمراء تعيش حوالي 4 أشهر فقط، فإن جسمك يصنع خلايا جديدة باستمرار، والتي تعرف باسم الخلايا الشبكية يتم تصنيعها بواسطة نخاع العظام، وهو نسيج إسفنجي داخل العديد من عظامك.

عندما يرغب الأطباء في معرفة ما إذا كان نخاع العظم يصنع الكمية الصحيحة من خلايا الدم الحمراء، فإنهم يأخذون عينة من الدم ويحسبون عدد الخلايا الشبكية فيها.

إذا كنت مثل معظم الناس، فإن الخلايا الشبكية تشكل حوالي 0.5٪ إلى 1.5٪ من خلايا الدم الحمراء.

ماذا يحدث في اختبار عدد الخلايا الشبكية؟

عند إجراء هذا الاختبار، سيأخذ تقني المعمل عينة من الدم من أحد عروقك.

في السنوات السابقة، كان الأطباء يضعون قطرة دم على شريحة ميكروسكوب ويحسبون عدد الخلايا الشبكية بأنفسهم، الآن، تقوم الآلات بحساب نتائج جميع اختبارات تعداد الخلايا الشبكية تقريبًا.

أسباب اجراء اختبار عد الخلايا الشبكية

غالبًا ما يتم إجراء اختبار عد الخلايا الشبكية عندما يُعتقد أن شخصًا ما يعاني من مرض يسمى فقر الدم، والذي يحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يجعلك ذلك تشعر بالضعف والتعب، وضيق التنفس، أو الصداع وألم الصدر.

غالبًا ما يكون العد الشبكي متابعة لما يُعرف بتعداد الدم الكامل أو CBC، في معظم الأحيان، يعد CBC أول اختبار يستخدمه الأطباء لتشخيص فقر الدم.

هناك العديد من أنواع فقر الدم المختلفة، إذا كان تعداد الدم الكامل يشير إلى إصابتك بفقر الدم، فإن عد الخلايا الشبكية هو أحد الاختبارات العديدة التي يمكن أن تساعد طبيبك في تحديد النوع:

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-فقر الدم اللا تنسجي: انخفاض عدد الخلايا الشبكية، هذا يخبر طبيبك أن نخاع العظم لا يصنع خلايا الدم الحمراء بالسرعة الكافية.

-فقر الدم الانحلالي: عدد الخلايا الشبكية مرتفع وهذا النوع من فقر الدم يدمر خلايا الدم الحمراء قبل أن تموت بشكل طبيعي، لذلك يجب أن يعمل نخاع العظم مع الوقت الإضافي لاستبدالها.

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد: يمكن أن يكون انخفاض عدد الخلايا الشبكية علامة على ذلك، يحدث ذلك عندما لا يمتلك جسمك ما يكفي من الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

-فقر الدم الخبيث: لا يحصل جسمك على ما يكفي من فيتامين ب 12، مما يؤدي أيضًا إلى انخفاض عدد الخلايا الشبكية.

اختبار عد الخلايا الشبكية مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الخلايا المنجلية، هذا اضطراب يجعل جسمك ينتج خلايا دم حمراء على شكل هلال أو منجل، بدلاً من كونه دائريًا.

تموت الخلايا المنجلية مبكرًا ويمكن أن تصاب الأوعية الدموية، مما يشكل عوائق تقطع الدورة الدموية إلى أجزاء من الجسم، يمكن أن تتسبب في شكل من أشكال فقر الدم ، لأنه لا توجد خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأكسجين، بالإضافة إلى أمراض أخرى مؤلمة أو مهددة للحياة يمكن أن تضعك في المستشفى يمكن لعدد الخلايا الشبكية أن يوجه الأطباء نحو مصدر المشكلة.



عدد الخلايا الشبكية لتشخيص نوع الأنيميا

يستخدم الأطباء أيضًا عدد الخلايا الشبكية عندما يكون لدى شخص ما:

-العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان

-زرع نخاع العظم

-الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء

-يمكن للاختبارات أن تخبر طبيبك عما إذا كان النخاع العظمي قد بدأ في التعافي من العلاج.