شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف العلاقة بين أدوية «ضغط الدم» وتقليل مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض كوفيد-19، فيما يهدئ المخاوف من أنها يمكن أن تتسبب في تفاقم المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار باحثون في دورية “يوروبيان هارت” إلى إنه بوجه عام، كانت مخاطر الوفاة بسبب كوفيد-19 بين أولئك الذين يتناولون أي نوع من الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم كانت أقل بكثير من الذين لم يعالجوا من ارتفاع ضغط الدم في الدراسة التي شملت حوالي 2900 مريض دخلوا في فبراير/ ومارس مستشفى (هو شين شان) في مدينة ووهان الصينية، المركز الأصلي للجائحة، وفقا لـ”رويترز”.

Advertisements

وقال في لي الباحث المشارك في الدراسة من مستشفى شينج في شيان بالصين “دُهشنا بشدة لأن تلك النتائج لم تدعم افتراضاتنا الأولية. في الواقع، كانت النتائج في الاتجاه المضاد”.

وقال لي إن الأدلة حتى الآن ناتجة عن دراسات رصدية وليس تجارب سريرية، لكن في الوقت الحالي “نقترح ألا يوقف أو يغير الناس العلاج المعتاد لارتفاع ضغط الدم ما لم يأمر الطبيب بذلك”.

وأوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بأن يواصل المرضى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم الموصوفة لهم.