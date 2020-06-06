إنفوجراف.. الإمارات تتصدر الدول العربية في فاعلية علاج كورونا

الخليج 365السبت 2020/6/6 06:37 م بتوقيت أبوظبي
احتلت الإمارات صدارة الدول العربية من حيث فاعلية العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب تقرير مجموعة "ديب لونج".
وأكدت المجموعة أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، حيث حققت المرتبة الـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" المستجد وكفاءته.
وتفوقت دولة الإمارات في التصنيف الذي ضم 44 دولة، على دول مثــل أيســلندا ونيوزيلندا وكندا.
الإنفوجراف التالي يوضح أبرز الإنجازات، التي حققتها الإمارات في هذا المجال.
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