مختبر إيطالي: كورونا أصبح ضعيفا

قال ماسيمو كليمنتي، مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى "سان رافاييل" بمدينة ميلانو الإيطالية، إن الحمل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد أصبح اليوم أضعف 100 مرة، مما كان عليه في بداية شهر مارس/آذار الماضي.



وأضاف كليمنتي، في مقابلة مع صحيفة إسبانية، أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية، السبت: "منذ أسابيع تتغير الصورة السريرية.. الحالات الخطيرة التي رأيناها في بداية هذا الوباء آخذة في التناقص ولم نعد نستقبل المرضى الذين يجب أن يدخلوا على الفور لوحدة العناية المركزة".

وبحسب الطبيب الإيطالي، فإنه "بعد مقارنة الحمل الفيروسي لـ 100 مريض تم إدخالهم المستشفى في الأيام الـ 15 الأولى من شهر مارس/آذار، مع 100 حالة أخرى تم رصدها في أواخر مايو/أيار، كانت هناك مفاجأة كبيرة".

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وأوضح كليمنتي: "من حيث الجوهر، فإن كمية الفيروس الموجودة لدى المرضى الذين أتوا إلينا في شهر مايو/أيار أقل بكثير من أولئك الذين وصلوا في شهر مارس/آذار وفي بعض الحالات أقل حتى 100 مرة. إنه اختلاف مايكروسكوبي تام"، وفقاً لوكالة "نوفا".

وتابع كليمنتي: "اتصلنا بزملائنا في الولايات المتحدة وأوروبا وإسبانيا. أستطيع القول إنهم في إسبانيا يلاحظون نفس الاتجاه أي أن الوباء في مرحلة الاحتواء".

وأوضح أن المثير للاهتمام هو أنه حتى في فلوريدا حيث كانت تدابير العزل أخف بكثير مما كانت عليه في إسبانيا وإيطاليا، فإنهم يلاحظون نفس الاتجاه.