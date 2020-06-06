129 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا.. وشفاء 281

الخليج 365 - أديس أباباالسبت 2020/6/6 05:07 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1934 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 5500 شخص خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن 124 من الإصابات الجديدة لإثيوبيين، فيما تعود الإصابات الأخرى لجنسيات من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وإريتريا والسودان.
وبحسب بيان الوزارة، فإن من بين الإصابات 75 رجلا و54 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين عام و90 عاما.
وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا 281 حالة بعد تسجيل 19 حالة شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد 20 وفاة بـ"كوفيد- 19"، بعد تسجيل حالة واحدة جديدة، السبت، لسيدة إثيوبية تبلغ من العمر 80 عاما.
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