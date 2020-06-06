القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/6/6 04:36 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/6/6 04:36 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 676.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3121 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 98869 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1175 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 71791.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.