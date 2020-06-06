الملكة إليزابيث تمنح وسام عائلتها لـ15 سيدة في المملكة المتحدة

تمنح ملكة بريطانيا، الأوسمة الملكية لأفراد العائلة المالكة البريطانية، بشكل عام ولكن هناك وسام خاص لا يعطى إلا لسيدات العائلة فقط، وهو وسام العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية " The Royal Family Order of Queen Elizabeth II".

ما هو وسام العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية؟

يتم تقديم وسام العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية " The Royal Family Order of Queen Elizabeth II"، إلى سيدات العائلة المالكة البريطانية، كهدية شرفية من الملكة تقديرًا للخدمات المقدمة لها، ويتم ارتدائه في المناسبات الرسمية.

ما هو شكل وسام العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية؟

يتميز الوسام الملكي، بلون الشارة الأصفر، ويوضع عليه صورة صغيرة للملكة إليزابيث الثانية، مطلية بالعاج، ومحاطة بالماس، وأعلى الوسام يوجد تاج ملكي، ولكن وسام كيت ميدلتون، مختلف قليلا إذ تم استبدال العاج بالزجاج، نظرا لاهتمام الأمير ويليام زوج دوقة كامبريدج، بحظر استخدام العاج.

من هم سيدات العائلة المالكة البريطانية الحاليين اللاتي حصلن على الوسام؟

منحت الملكة إليزابيث الثانية، هذا الوسام الشرفي، لـ 15 سيدة من العائلة المالكة البريطانية، منذ اعتلائها العرش عام 1952، وهو لا يتم الإعلان عنه عندما تمنحه الملكة.

وكانت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، آخر سيدة منهن حصلت عليه في عام 2018، وفي عام 2004 أعطت الملكة إليزابيث الثانية، لصوفي كونتيسة وسكس الوسام الملكي، أما كاميلا باركر دوقة كورنوال، فحصلت عليه في عام 2007.

بينما كانت أول أميرة تحصل على وسام العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية، من بين سيدات العائلة المالكة اللاتي مازلن على قيد الحياة كانت الأميرة ألكسندرا دوقة كينت عام 1952.

ثم حصلت عليه الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث الثانية، عام 1969، وهي من أكثر أفراد العائلة المالكة نشاط وحضور مناسبات ملكية، وبالطبع كانت أول من حصل على هذا الوسام رفيع المستوى من سيدات العائلة المالكة البريطانية، كانت الملكة إليزابيث الأم عام 1952، وفي العام نفسه حصل على وسام العائلة المالكة للملكة إليزابيث الثانية " The Royal Family Order of Queen Elizabeth II"، 6 منهن، الملكة ماري جدة الملكة إليزابيث، والأميرة مارغريت، والأميرة ماري كونتيسة هاروود، والأميرة أليس كونتيسة أثلون، والأميرة أليس دوقة غلوستر، والأميرة مارينا دوقة كينت، وآخر من حصلن على هذا الوسام من الراحلات، كانت ديانا أميرة ويلز، والزوجة الأولى لولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وكانت الملكة منحته لها عام 1981.

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