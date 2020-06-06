شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يتوصلون لـ27 بروتينا يتنبأ بمرضى الحالات الخطيرة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الباحثون 27 مؤشراً حيوياً للبروتينات يمكنها التنبؤ بما إذا كان المريض المصاب بـفيروس كورونا سيتعرض لأعراض خطيرة وحادة للفيروس من عدمه وفقا لما توصل له باحثون في معهد فرانسيس كريك.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يستجيب الأشخاص المصابون بفيروس كورونا بشكل مختلف البعض لا تظهر عليهم أي أعراض، والبعض يحتاج إلى دخول المستشفى، وبالنسبة للبعض المرض قاتل.

في هذه الدراسة، المنشورة في Cell Systems ، وجد الباحثون 27 علامة حيوية محتملة موجودة في مستويات مختلفة في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا ، اعتمادًا على شدة أعراضهم يمكن أن تساعد العلامات الأطباء على التنبؤ بالمرض الذي سيصاب به المريض وتزويد العلماء بأهداف جديدة لتطوير الدواء.

قام الباحثون بتحسين طريقة تحليل تسمى قياس الطيف الكتلي للاختبار السريع لوجود وكمية البروتينات المختلفة في بلازما الدم وتم تطبيقها لتحليل 31 مريضًا من مصابى كورونا في مستشفى جامعة برلين شاريتيه تم التحقق من صحة نتائجهم أيضًا في 17 مريضًا.

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يأمل الباحثون أن تؤدي نتائجهم إلى تطوير اختبارات روتينية بسيطة للتحقق من مستويات واحد أو بعض هذه البروتينات في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات لدعم الأطباء في تحديد العلاج الذي سيعطونه للمرضى.

وقال كريستوف ميسنر، أحد المؤلفين الرئيسيين وما بعد الدكتوراه في مختبر البيولوجيا الجزيئية لمختبر التمثيل الغذائي في كريك: "اختبار لمساعدة الأطباء على توقع ما إذا كان مريض كوفيد 19 من المحتمل أن يصبح حرجًا أم لا سيكون ذا قيمة لا تقدر بثمن سيساعدهم ذلك على اتخاذ قرارات حول أفضل طريقة لإدارة المرض لكل مريض وكذلك تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر نأمل أن تؤدي المؤشرات الحيوية التي حددناها إلى تطوير هذه الاختبارات الضرورية للغاية ".

ارتبطت ثلاثة من البروتينات الرئيسية التي حددها الفريق بالإنترلوكين IL-6 ، وهو بروتين يسبب الالتهاب، وهو علامة معروفة للأعراض الشديدة يقترح الباحثون أنه قد يكون من الممكن تخفيف بعض هذه الأعراض باستخدام الأدوية التي تستهدف هذه البروتينات المرتبطة بها.