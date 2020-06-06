شكرا لقرائتكم خبر عن عقار لسرطان الدم يظهر نتائج جيدة لعلاج حالات كورونا الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهر عقار كالكوينس المملوك لشركة استرازينيكا علامات أولية على مساعدة مرضى كوفيد 19 الذين دخلوا المستشفى فللعلاج ، في الوقت الذي يتدافع فيه الباحثون لإعادة استخدام العلاجات الحالية للمساعدة في مكافحة العدوى الفتاكة.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" شجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضًا ، بدعم من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية ، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة إكلينيكية أوسع أُعلن عنها في أبريل.

كان أحد عشر مريضاً يعانون من نقص الأكسجين عندما بدأوا دورة Calquence التي تستغرق 10إلى14 يومًا ويمكن إخراج ثمانية منهم بعد ذلك ، والتنفس بشكل مستقل ، وفقًا لنتائج في ورقة شارك في تأليفها مشاركًا في أبحاث علم الأورام في أسترا.

كان ثمانية مرضى على تهوية ميكانيكية عندما تم اعطائهم Calquence، ونجح في انقاذ 4 منهم ، ووفاة شخص واحد بسبب انسداد رئوي.

وقال باسلجا من الشركة المنتجة "هؤلاء المرضى في وضع غير مستقر للغاية وكان يمكن أن يكون لديهم تشخيص خطير في غضون يوم إلى ثلاثة أيام تتحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعى واحتياجات الأكسجين."

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يعتقد أن الحالات الشديدة من فيروس كورونا ناتجة عن رد فعل مفرط للجهاز المناعي المعروف باسم عاصفة السيتوكين ، وأدخلت الأبحاث الأولية على عقار كالكوينس ، وعقاقير أخرى تثبط بعض عناصر الجهاز المناعي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء تجارب على دواء لسرطان الدم يسمى "كالكوينس" Calquence على مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهر الدواء نتائج إيجابية مع مرضى كورونا في العناية المركزة.

وبحسب جريدة "دايلي ميرور" البريطانية، قالت شركة أسترا زنكا للأدوية أن هناك أدلة غير مؤكدة على أن دواء كاكوينس يحسن حالة مرضى العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي.