4902 وفاة بكورونا في أفريقيا.. وتعافي 78 ألفا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا تجاوز عتبة الـ176 ألف حالة.

وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا وصل إلى 176 ألفا و807 حالات، فيما بلغت حالات التعافي 78 ألفاً و267 حالة.

وأشار المركز إلى أن حصيلة ضحايا العدوى في القارة الأفريقية بلغت 4902 وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 51330 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 46011، فيما سجلت دول الشرق 20599 إصابة، ووسط القارة 18931، والغرب 39936 إصابة.